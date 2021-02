Covid in Campania, Castellammare in lockdown dopo le 18 (Di martedì 9 febbraio 2021) L’emergenza Covid-19 è ancora presente in Campania. La conferma arriva dagli ultimi dati relativi ai bollettini giornalieri i quali mostrano un aumento preoccupante dei casi che ha portato Vincenzo De Luca ad annunciare la possibilità di drastiche decisioni. L’obiettivo è quello di evitare un lockdown generalizzato come accaduto qualche mese fa ma per farlo è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) L’emergenza-19 è ancora presente in. La conferma arriva dagli ultimi dati relativi ai bollettini giornalieri i quali mostrano un aumento preoccupante dei casi che ha portato Vincenzo De Luca ad annunciare la possibilità di drastiche decisioni. L’obiettivo è quello di evitare ungeneralizzato come accaduto qualche mese fa ma per farlo è L'articolo

