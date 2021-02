**Coronavirus: Oms, 'incidente laboratorio estremamente improbabile'** (Di martedì 9 febbraio 2021) Pechino, 9 feb. (Adnkronos) - E' "estremamente improbabile" l'ipotesi che l'origine del Covid-19 sia un incidente in laboratorio. Lo ha detto in conferenza stampa Peter Ben Embarek, alla guida del gruppo di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in missione in Cina per ricostruire le origini della pandemia di coronavirus. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Pechino, 9 feb. (Adnkronos) - E' "" l'ipotesi che l'origine del Covid-19 sia unin. Lo ha detto in conferenza stampa Peter Ben Embarek, alla guida del gruppo di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in missione in Cina per ricostruire le origini della pandemia di coronavirus.

