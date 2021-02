Coppia scomparsa a Bolzano: ritrovato corpo di Peter Neumair (Di martedì 9 febbraio 2021) È stato ritrovato il corpo del 63enne Peter Neumair, compagno di Laura Perselli e padre di Benno Neumair. Il corpo della moglie era stato trovato pochi giorni fa, sul fondo del fiume Adige, qualche giorno fa. La scomparsa della Coppia di Bolzano Laura e Peter tornano a casa: non lo fanno, purtroppo, nel modo in cui la loro famiglia e la comunità bolzanina avrebbe voluto. Vengono ritrovati morti dopo estenuanti settimane di ricerca che per lungo tempo si erano concentrate lungo il fiume Adige, con particolare attenzione tra Vadena e Ora, in quanto generava fortissimo sospetto il fatto di aver ritrovato il sangue di Peter Neumair nei pressi di un ponte sul ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 9 febbraio 2021) È statoildel 63enne, compagno di Laura Perselli e padre di Benno. Ildella moglie era stato trovato pochi giorni fa, sul fondo del fiume Adige, qualche giorno fa. LadelladiLaura etornano a casa: non lo fanno, purtroppo, nel modo in cui la loro famiglia e la comunità bolzanina avrebbe voluto. Vengono ritrovati morti dopo estenuanti settimane di ricerca che per lungo tempo si erano concentrate lungo il fiume Adige, con particolare attenzione tra Vadena e Ora, in quanto generava fortissimo sospetto il fatto di averil sangue dinei pressi di un ponte sul ...

