Conte duro verso Agnelli e la Juventus: "Bisognerebbe essere più educati" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Polemiche tra Antonio Conte e Andrea Agnelli durante Juventus-Inter, il tecnico nerazzurro ha parlato così ai microfoni di Rai 1 dell'accaduto: "Dalla Juventus dovrebbero dire la verità, penso che il quarto uomo abbia sentito e visto cosa è successo per tutta la partita. Bisognerebbe essere più educati secondo me. Servirebbe più sportività e rispetto per chi lavora".

