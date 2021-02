Conte: “Annata fallimentare senza lo scudetto? Vince solo una squadra” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato così in conferenza stampa dopo l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia per mano della Juventus: Siete usciti anche dalla Coppa Italia dopo la Champions. senza scudetto stagione fallimentare?“Penso che in tutte le competizioni vinca solo una squadra. Se tutte le altre dovessero fallire la stagione perché non vincono sarebbe un disastro. Quindi negli ultimi anni anche tutte le altre hanno fallito la stagione… Penso che l’Inter questa sera abbia dimostrato di aver accorciato il divario dalla Juventus. Siamo usciti dalla Champions perché abbiamo perso due partite col Real. Bastava un gol con lo Shakhtar e cambiava tutto. Noi affrontiamo le competizioni per arrivare fino in fondo. L’ambizione deve essere alta, poi la realtà è un’altra cosa ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Antonio, tecnico dell’Inter, ha parlato così in conferenza stampa dopo l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia per mano della Juventus: Siete usciti anche dalla Coppa Italia dopo la Champions.stagione?“Penso che in tutte le competizioni vincauna. Se tutte le altre dovessero fallire la stagione perché non vincono sarebbe un disastro. Quindi negli ultimi anni anche tutte le altre hanno fallito la stagione… Penso che l’Inter questa sera abbia dimostrato di aver accorciato il divario dalla Juventus. Siamo usciti dalla Champions perché abbiamo perso due partite col Real. Bastava un gol con lo Shakhtar e cambiava tutto. Noi affrontiamo le competizioni per arrivare fino in fondo. L’ambizione deve essere alta, poi la realtà è un’altra cosa ...

endriuco : @marifcinter Su questo onestamente non sono d'accordo. O meglio: l'Inter non ha una rosa obbligata a vincere lo scu… - ilbaronejager : Conte lo ha già detto che è colpa dell'annata particolare e dei problemi societari? #JuveInter - semeraro_g : @MassimoLeaderPD @mar__bru di fatto il timore principale (panico?) sembra correlato allo scenario in cui intorno a… - T_W_Zodiaco : @mgmaglie Il Giuseppi fa schifo!???? Narciso e avido di potere non accetta la sconfitta! 'Il riconfezionamento di Con… - Luciana12827144 : @pbersani @GiuseppeConteIT Senti gioia ??il Vaticano lo ha messo nel culo al vostro 'amico'Conte ha preferito un mas… -