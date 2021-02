Campidoglio | in aree ex abusive opere pubbliche per 10 mln

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roma – Garantire la realizzazione diper un valore di 10 milioni di euro. Questo l’obiettivo del provvedimento approvato dalla Giunta capitolina che adegua le attivita’ svolte dalle Associazioni consortili di recupero urbano (Acru), all’interno delleex, alle nuove norme sugli appalti pubblici. Si potra’ cosi dare il via ai lavori per la realizzazione di impianti fognari, strade, sistemi di illuminazione e di altredi urbanizzazione primaria inperiferiche che ne erano sprovviste. Lo scrive in una nota il Comune di Roma. In attesa del nuovo Regolamento, l’atto di Giunta consente la gestione della fase transitoria in modo da garantire l’attuazione di tutte leattese dai territori e gia’ approvate o nelle fasi conclusive di ...