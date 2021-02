Brothers: Jake Gyllenhaal seppe della morte di Heath Ledger durante le riprese di una scena (Di martedì 9 febbraio 2021) durante le riprese di Brother, film del 2009 diretto da Jim Sheridan, Jake Gyllenhaal venne a conoscenza della scomparsa di Heath Ledger. Jake Gyllenhaal venne a conoscenza della scomparsa del suo caro amico Heath Ledger mentre stava girando una scena di Brothers: Gyllenhaal uscì immediatamente dal set per tornare due giorni dopo unicamente per finire la scena. L'attore in seguito prese un congedo molto lungo prima di essere in grado di portare a termine il resto delle riprese. Prima della morte di Heat, durante una delle prime scene in prigione, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 febbraio 2021)ledi Brother, film del 2009 diretto da Jim Sheridan,venne a conoscenzascomparsa divenne a conoscenzascomparsa del suo caro amicomentre stava girando unadiuscì immediatamente dal set per tornare due giorni dopo unicamente per finire la. L'attore in seguito prese un congedo molto lungo prima di essere in grado di portare a termine il resto delle. Primadi Heat,una delle prime scene in prigione, ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Brothers: Jake Gyllenhaal seppe della morte di Heath Ledger durante le riprese di una scena… - Ecate31 : @fey_folk Sto guardando il film Brothers (Rai5) e per nostra 'gioia' c'è Natalie Portman, ma almeno mi consolo con… - mmmmaddda : -brothers 10/10 assolutamente bellissimo e da vedere almeno una volta nella vita. tobey da oscar, lo meritava davve… - BurningRed92 : @youcallusnoname è presente anche in un altro film sempre affiancato da Jake in 'The Sisters Brothers' - nicocomix : Una curiosità: Quando Dan Aykroyd viene arrestato, gli viene scattata la foto segnaletica e viene schedato con il n… -