BCE | redditi familiari in leggero recupero nel III trimestre 2020 | sempre più deboli i consumi

(Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nel terzodelle famiglie nell’Area Euro hanno recuperato solo parzialmente, mentre i livelli deihanno continuato a inrsi a causa della crisi pandemica anche se in misure minore rispetto ai trimestri precedenti. È quanto è emerso dal monitoraggio della BCE che segnala inoltre una variazione su base annua di reddito procapite disponibile delle famiglie di nuovo positivo (+1%) dopo il -3,1% del secondo. Depurata dalle dinamiche di inflazione, questa stessa voce ha segnato un +0,9% dopo il meno 3,8% dei tre mesi precedenti. In base all’Household Sector Report della Banca Centrale Europea ieffettivi delle famiglie, depurati quindi dalle distorsioni dei prezzi, sono calati del 4,6% su base annua nel ...

Il Messaggero

In Italia , secondo le tabelle della, idisponibili delle famiglie hanno segnato un +0,4% su base annua nel terzo trimestre, dopo il - 6,65% del secondo trimestre. In calo anche i consumi ...Dopo cinque anni da Governatore stava per lasciare il Paese per guidare la. Si sarebbe ... Scriveva Draghi nel 2011: "Andrebbero ridotte in misura significativa le aliquote, elevate, suidei ...È quanto è emerso dal monitoraggio della BCE che segnala inoltre una variazione su base annua di reddito procapite disponibile delle famiglie di nuovo positivo (+1%) dopo il -3,1% del secondo ...E’ quanto scrive su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a proposito del suo incontro con la numero uno della Bce Christine Lagarde a Bruxelles Sono molto felice di l ...