Australian Open 2021: prima qualificazione al secondo turno per Salvatore Caruso, sconfitto Henri Laaksonen

prima vittoria in carriera agli Australian Open per Salvatore Caruso. Il tennista siciliano ha brillantemente sconfitto in tre set lo svizzero Henri Laaksonen, numero 139 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-2 6-4 6-2 dopo un'ora e quarantotto minuti di gioco. Una buona prestazione quella di Caruso, che ha sfruttato i numerosi errori dello svizzero (8 doppi falli e 49 non forzati). Dall'altra parte il siciliano ha fatto il suo, ottenendo l'80% dei punti quando ha servito la prima, mettendo a referto anche 5 ace. Un primo set solido per il siciliano, che non concede nulla all'avversario. Caruso ha una palla break nel terzo game, ma non la sfrutta. Il break è comunque nell'aria ed il numero

