81 eurodeputati | Borrell ora deve dimettersi

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si allarga ulteriormente la frattura tra Ue e Russia, impattando negativamente anche sugli equilibri interni al Parlamento europeo. Intervenuto alla plenaria di ieri per riferire sul suo recente viaggio a Mosca e sul caso Nalvanyj, l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Josepsi è detto «preoccupato per la pericolosa via autoritaria che sta percorrendo il governo russo», affermando di non aver riscontrato un interesse ad invertire il deterioramento dei rapporti da parte di Mosca «se continuiamo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

81ne chiedono le dimissioni e il capo diplomatico dell'UE ha annunciato durante il dibattito in plenaria 'proposte concrete' contro la Russia al prossimo Consiglio Esteri. Dall'Aula accuse ...La discussione sul caso Navalny e la repressione dell'opposizione in Russia Martedì 9 febbraio glidiscuteranno con Josep, l'Alto Rappresentante per la politica estera dell'UE, ...Si allarga ulteriormente la frattura tra Ue e Russia, impattando negativamente anche sugli equilibri interni al Parlamento europeo. Intervenuto alla plenaria di ieri per riferire sul suo recente viagg ...L'Alto rappresentante UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, alla sessione plenaria dell'Europarlamento ha annunciato che preparerà proposte concrete per nuove sanzioni co ...