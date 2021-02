Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 8 febbraio: nuovi progetti per Diego (Di lunedì 8 febbraio 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata dell’8 febbraio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40? Diego ha accettato di aiutare Silvia nella gestione del Caffè Vulcano, ma non sembra troppo contento. Ornella si prende a cuore le ambizioni del giovane e parla con Raffaele. Il portiere di Palazzo Palladini fa una proposta interessante al figlio. Franco indaga con discrezione su Nunzio, per capire Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 8 febbraio 2021)“Unal”, puntata dell’82021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40?ha accettato di aiutare Silvia nella gestione del Caffè Vulcano, ma non sembra troppo contento. Ornella si prende a cuore le ambizioni del giovane e parla con Raffaele. Il portiere di Palazzo Palladini fa una proposta interessante al figlio. Franco indaga con discrezione su Nunzio, per capire Articolo completo: dal blog SoloDonna

SMSNEWSOFFICIAL : UN POSTO AL SOLE: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DALL’8 AL 12 FEBBRAIO - Th3P3ck : @kenyaEin @ExtraMoenia Quando vedo una barca a vela mi viene da piangere... bei ricordi con i nonni, in Yugoslavia,… - Stefanialove69 : RT @Danila9631: @Stefanialove_of ... A te che sei il mio presente A te, la mia mente E come uccelli leggeri Fuggon tutti i miei pensieri Pe… - Stefanialove_of : RT @Danila9631: @Stefanialove_of ... A te che sei il mio presente A te, la mia mente E come uccelli leggeri Fuggon tutti i miei pensieri Pe… - Danila9631 : @Stefanialove_of ... A te che sei il mio presente A te, la mia mente E come uccelli leggeri Fuggon tutti i miei pen… -