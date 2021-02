Traffico Roma del 08-02-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 febbraio 2021) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi code per incidente sulla carreggiata interna del raccordo dalla diramazione dinord allo svincolo per la centrale del latte sulla tangenziale verso San Giovanni incolonnamenti dalla Tiburtina al bivio per laL’Aquila alla Trionfale rallentamenti su via della Pineta Sacchetti tra la Trionfale via Emma perodi in direzione di via di Bo e poi all’altezza di largo gemelli In entrambe le direzioni rallentamenti per lavori su via Cortina d’Ampezzo tra via Courmayeur a via Roccaraso verso il centro città sull’Ardeatina lavori in corso di via Casali delle cornacchiole Ci sono quasi a partire dal raccordo verso il centro da via di torricola in uscita dalla città code per lavori sul viadotto della Magliana da via Isacco Newton a via del Cappellaccio verso l’Eur ...