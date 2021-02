Tennis, ATP Marsiglia 2021: ricca entry list con Berrettini, Sinner e Travaglia. Anche Medvedev e Tsitsipas al via (Di martedì 9 febbraio 2021) Rilasciata in giornata l’entry list dell’ATP 250 di Marsiglia, conosciuto Anche come Open 13, appuntamento oramai storico del circuito indoor europeo e soprattutto francese. Nato nel 1993, ha cinque grandi nomi nell’albo d’oro: Boris Becker (1995), Yevgeny Kafelnikov (2000), Roger Federer (2003), Andy Murray (2008) e Juan Martin del Potro (2012). Le ultime due edizioni sono andate al greco Stefanos Tsitsipas, che difenderà il titolo. Curiosamente, in questa stessa settimana Federer sarà impegnato a Doha nel torneo che segnerà il suo grande ritorno al Tennis dopo oltre un anno di assenza. Ritornando in Provenza, Tsitsipas sarà il numero 2 del torneo, perché la prima testa di serie l’avrà il russo Daniil Medvedev, numero 4 del mondo e attualmente tra i ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) Rilasciata in giornata l’dell’ATP 250 di, conosciutocome Open 13, appuntamento oramai storico del circuito indoor europeo e soprattutto francese. Nato nel 1993, ha cinque grandi nomi nell’albo d’oro: Boris Becker (1995), Yevgeny Kafelnikov (2000), Roger Federer (2003), Andy Murray (2008) e Juan Martin del Potro (2012). Le ultime due edizioni sono andate al greco Stefanos, che difenderà il titolo. Curiosamente, in questa stessa settimana Federer sarà impegnato a Doha nel torneo che segnerà il suo grande ritorno aldopo oltre un anno di assenza. Ritornando in Provenza,sarà il numero 2 del torneo, perché la prima testa di serie l’avrà il russo Daniil, numero 4 del mondo e attualmente tra i ...

