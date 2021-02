Stampava banconote su fogli A4 e le ritagliava | smascherato dal cassiere del kebab

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ha provato a pagare uncon una banconota falsa, ma l'esercente se ne accorge e lo fa arrestare. Dai successivi controlli è poi emerso che l'uomo non solo era in possesso di numerosecontraffatte, ma anche che era lui stesso a stamparle. L'insospettabile conduceva infatti una doppia vita tra Padova, dove era impiegato presso l'Università, e Venezia, dove svolgeva l'attività di falsario. Il 32enne è stato quindi denunciato per fabbricazione, detenzione e spendita di denaro contraffatto. Titolare di unaberia fa arrestare un falsario Lo scorso 4 febbraio, il 32enne si era recato presso un locale di riviera Ponti Romani per mangiare un panino con il. Quando è poi giunto il momento di pagare, l'uomo ha estratto dal suo portadueda 10 euro, una ...