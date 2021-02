Se l’uomo più ricco del mondo (Musk) punta sui bitcoin. E con lui le grandi aziende (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’ultima di Elon Musk si chiama bitcoin. Per il pirotecnico imprenditore sudafricano ma naturalizzato americano, è tempo di puntare dritto sui criptoasset, alias bitcoin. Non sono bastati i conti 2020 record (ma pompati da robusti introiti frutto della cessione dei certificati verdi venduti ai costruttori di auto, come raccontato da Formiche.net nei giorni scorsi) e l’avventura spaziale con Space X. Ora, per Musk e la sua Tesla è suonata l’ora delle criptovalute. E così, come emerso oggi dai documenti della Sec, la Consob americana, a inizio 2021 il colosso delle auto elettriche ha aggiornato la sua politica di investimento e a seguito di ciò ha acquistato bitcoin per un valore di 1,5 miliardi di dollari. Un vero e proprio blitz in un mercato tra i più discussi al ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’ultima di Elonsi chiama. Per il pirotecnico imprenditore sudafricano ma naturalizzato americano, è tempo dire dritto sui criptoasset, alias. Non sono bastati i conti 2020 record (ma pompati da robusti introiti frutto della cessione dei certificati verdi venduti ai costruttori di auto, come raccontato da Formiche.net nei giorni scorsi) e l’avventura spaziale con Space X. Ora, pere la sua Tesla è suonata l’ora delle criptovalute. E così, come emerso oggi dai documenti della Sec, la Consob americana, a inizio 2021 il colosso delle auto elettriche ha aggiornato la sua politica di investimento e a seguito di ciò ha acquistatoper un valore di 1,5 miliardi di dollari. Un vero e proprio blitz in un mercato tra i più discussi al ...

