Rissa a Portici | giovani si picchiano in strada – VIDEO

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un gruppo disi picchia in, tra le persone che passeggiano: è accaduto nella serata di ieri a, nella provincia di Napoli. Ancora poco chiara la dinamica dei fatti e il motivo che ha scatenato la, scoppiata in centro. Si è reso necessario l’intervento di alcuni passanti per evitare potessero esserci conseguenze peggiori. Alcuni cittadini, dai balconi delle loro case, hanno ripreso la violenza, pubblicando anche le immagini sui social network e commentando lacon un eloquente: “Che schifo! Quanta violenza”. Ilè diventato virale in rete scatenando polemiche e indignazione da parte dei residenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Rissa Portici

anteprima24.it

... la serata è stata movimentata visto che al centralino del 112 sono infatti arrivate numerose telefonate da parte di cittadini che segnalavano unain strada sotto idi via Chiodo, di ...... alcuni componenti del gruppo dei Barresi a bordo di due scooter, tornarono sul luogo della... Ancora giovanissimi al centro dei fatti di cronaca nell'area vesuviana, questa volta a(...Napoli – Un gruppo di giovani si picchia in strada, tra le persone che passeggiano: è accaduto nella serata di ieri a Portici, nella provincia di Napoli. Ancora poco chiara la dinamica dei fatti e il ...Polizia, carabinieri e municipale costretti a ripetuti interventi per disperdere gli assembramenti. Giovani ubriachi denunciati, accenno di rissa. In via Vezzosi l’aggressione etnica, il feritore scap ...