Recovery, UPB: “A fine Piano incremento di 2,5 punti PIL” (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nell’insieme, le risorse complessive dedicate alle missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel periodo 2021-26 ammontano a 311,9 miliardi. Il PNRR propone di accedere a tutti i fondi europei a disposizione dell’Italia relativi al Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) pari a 196,5 miliardi (distinti in 68,9 miliardi di sovvenzioni e 127,6 miliardi di prestiti sia sostitutivi, per 87,5 miliardi, che aggiuntivi, per 40,1 miliardi), accanto ai quali vengono considerati ulteriori 14,4 miliardi, una sorta di margine di riserva, raggiungendo 210,9 miliardi. A cio` si aggiungono i 13 miliardi di sovvenzioni relativi al programma ReactEU. In tal modo, le risorse individuate per Next Generation EU (NGEU) nel complesso ammontano a 223,9 miliardi. Quelle aggiuntive rispetto al quadro tendenziale di finanza pubblica risultano pari a 122 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nell’insieme, le risorse complessive dedicate alle missioni delnazionale di ripresa e resilienza nel periodo 2021-26 ammontano a 311,9 miliardi. Il PNRR propone di accedere a tutti i fondi europei a disposizione dell’Italia relativi al Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) pari a 196,5 miliardi (distinti in 68,9 miliardi di sovvenzioni e 127,6 miliardi di prestiti sia sostitutivi, per 87,5 miliardi, che aggiuntivi, per 40,1 miliardi), accanto ai quali vengono considerati ulteriori 14,4 miliardi, una sorta di margine di riserva, raggiungendo 210,9 miliardi. A cio` si aggiungono i 13 miliardi di sovvenzioni relativi al programma ReactEU. In tal modo, le risorse individuate per Next Generation EU (NGEU) nel complesso ammontano a 223,9 miliardi. Quelle aggiuntive rispetto al quadro tendenziale di finanza pubblica risultano pari a 122 ...

tvbusiness24 : ??#RecoveryPlan, #Upb: “non disperdere risorse”. Christine Lagarde all’Europarlamento: “sostenere le riforme struttu… - riccardo_sanna : RT @ansa_economia: Pil: Upb, in 2022 effetto Recovery, ma resta sotto 2019. Per stime crescita del 4,3% quest'anno e del 3,7% il prossimo #… - ansa_economia : Pil: Upb, in 2022 effetto Recovery, ma resta sotto 2019. Per stime crescita del 4,3% quest'anno e del 3,7% il pross… - Pino__Merola : Per l’Upb la ripresa rallenta, il Pil crescerà del 4,3% con il Recovery - Notiziedi_it : Per l’Upb la ripresa rallenta, il Pil crescerà del 4,3% con il Recovery -