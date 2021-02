Porsche 911 - La GT3 debutterà online il 16 febbraio

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Laha fissato per il 16la presentazione virtuale della 911 GT3. In realtà la Casa non ha rivelato esplicitamente l'identità della vettura, limitandosi a definirla "la più giovane componente della famiglia delle 911 GT". Tuttavia, il profilo della coda con l'alettone già visibile in penombra lasciano pochi dubbi. Sempre aspirata, ma con sospensioni anteriori inedite. La Casa di Stoccarda ha già mostrato nei mesi scorsi la variante da competizione GT3 Cup della serie 992 ed ha quindi indirettamente fornito alcune importanti anticipazioni in merito al modello stradale. La GT3 rimarrà fedele al boxer aspirato da quattro litri, probabilmente capace di circa 510 CV, ma introdurrà una novità fondamentale nello schema delle sospensioni anteriori a doppio triangolo derivate della RSR e beneficerà di un ulteriore miglioramento dei valori di ...

Nrhdyah : Comel gila porsche 911 ni ???? - infoitscienza : Porsche 911 GT3: anticipazioni, caratteristiche, uscita - - linkmotorsepoca : Porsche 911 Carrera 4 anno 1991 versione 964 - € 59500 Link Motors Alessandria propone PORSCHE 911 CARRERA 4 anno 1… - linkmotorsepoca : Porsche 911 Coupè SC 3.0 *ASI* CONSERVATO - € 41500 Link Motors Alessandria propone PORSCHE 911 SC 3.0 204CV, CONSE… - linkmotorsepoca : Porsche 911 Coupè SC 3.0 *ASI* CONSERVATO - € 41500 Link Motors Alessandria propone PORSCHE 911 SC 3.0 204CV, CONSE… -

Ultime Notizie dalla rete : Porsche 911

Quattroruote

La nuovaGT3 debutterà martedì 16 febbraio. Ora è ufficiale, anche se il marchio tedesco non ha annunciato esplicitamente il modello in questione, definendola 'la più giovane componente della ...Laha fissato per il 16 febbraio la presentazione virtuale dellaGT3 . In realtà la Casa non ha rivelato esplicitamente l'identità della vettura, limitandosi a definirla 'la più giovane ...Col boxer aspirato da oltre 500 cavalli e lo schema delle sospensioni anteriori a doppio triangolo derivato dalla 911 RSR ...In realtà la Casa non ha rivelato esplicitamente l'identità della vettura, limitandosi a definirla 'la più giovane componente della famiglia delle 911 GT'. La Porsche ha fissato per il 16 febbraio la ...