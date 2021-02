Pd: Mirabelli, 'ora sosteniamo il governo, il Congresso è tra due anni' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Come Pd dovremo discutere nei prossimi mesi sulla nuova situazione. Adesso, però, credo che sia bene concentrarsi sul governo e sulla sua azione e fare in modo che le ragioni e le proposte del Pd vivano in questa fase. Poi discuteremo con grande tranquillità ma il Congresso è previsto tra due anni". Lo ha detto Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd, a Sky Start. "Ora siamo di fronte ad una situazione che necessita di un tagliando ma non credo che siamo di fronte ad una situazione fallimentare che richieda un Congresso -ha spiegato Mirabelli-. Il Pd nel 2019 era un partito totalmente ininfluente sul piano istituzionale, oggi no. La discussione da fare, quindi, non si risolve per forza con un Congresso: decideremo insieme con ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Come Pd dovremo discutere nei prossimi mesi sulla nuova situazione. Adesso, però, credo che sia bene concentrarsi sule sulla sua azione e fare in modo che le ragioni e le proposte del Pd vivano in questa fase. Poi discuteremo con grande tranquillità ma ilè previsto tra due". Lo ha detto Franco, vice presidente dei senatori del Pd, a Sky Start. "Ora siamo di fronte ad una situazione che necessita di un tagliando ma non credo che siamo di fronte ad una situazione fallimentare che richieda un-ha spiegato-. Il Pd nel 2019 era un partito totalmente ininfluente sul piano istituzionale, oggi no. La discussione da fare, quindi, non si risolve per forza con un: decideremo insieme con ...

