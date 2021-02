Ore decisive per il governo Draghi: le ultime sui ministri. Conte fuori, ipotesi Franco per l’Economia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Crisi di governo, Draghi avvia il secondo giro di consultazioni. Si parla di programma e ministri: i partiti e le forze politiche al bivio. Con il secondo giro di consultazioni si arriva alla resa dei conti di questa crisi di governo e si arriva soprattutto ad un verdetto sul governo Draghi: parte o non parte? Nel primo confronto con i partiti e le forze politiche, il premier incaricato ha incassato il sostegno più o meno pieno di quasi tutti i leader. L’unico No secco, senza se e senza ma, è stato quello della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Ora però si entra nel vivo. Nel primo incontro con i partiti Draghi ha ascoltato tanto e parlato il giusto. Ora è lui a dover mettere sul piatto le condizioni, e le condizioni sono il programma di ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Crisi diavvia il secondo giro di consultazioni. Si parla di programma e: i partiti e le forze politiche al bivio. Con il secondo giro di consultazioni si arriva alla resa dei conti di questa crisi die si arriva soprattutto ad un verdetto sul: parte o non parte? Nel primo confronto con i partiti e le forze politiche, il premier incaricato ha incassato il sostegno più o meno pieno di quasi tutti i leader. L’unico No secco, senza se e senza ma, è stato quello della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Ora però si entra nel vivo. Nel primo incontro con i partitiha ascoltato tanto e parlato il giusto. Ora è lui a dover mettere sul piatto le condizioni, e le condizioni sono il programma di ...

