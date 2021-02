Napoli | spaccio a Piazza Dante | clienti in fuga In manette un 20enne

(Di lunedì 8 febbraio 2021)trasformata in unadi. Sabato scorso si è conclusa con un arresto l’attività di controllo messa in campo dagli agenti del Commissariato. A finire inCiro Errico,del posto.diventa zona di: un arresto Sabato sera gli agenti del Commissariato di, urante un L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

mattinodinapoli : Spaccio di droga al rione Traiano, fermato il pusher sullo scooter - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Spaccio di droga a Ponticelli, arrestata 65enne: nascondeva l'hashish nel frigorifero - mattinodinapoli : Spaccio di droga a Ponticelli, arrestata 65enne: nascondeva l'hashish nel frigorifero - oranonmiva : Napoli, la giudice onoraria chiede all'avvocato di colore: 'Ma lei è laureato?'. Io avrei risposto: 'No,ho la terza… - CharlesLydgate : ••• Le notizie su Napoli e la camorra che 'minaccia' le ambulanze (le sirene disturbano lo spaccio) da un account r… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli spaccio

Ottopagine

. Ventenne arrestato perdi sostanza stupefacente a, in piazza Dante. Gli agenti del Commissariato Dante, durante un servizio di contrasto allodi sostanze stupefacenti, ...... 30enne di Chiaia, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di. Già sottoposto ... Tra queste un 32enne per detenzione di droga a fini di. La droga, circa 50 grammi di ...Spacciatore arrestato dalla polizia in piazza Dante. Sabato sera gli agenti del Commissariato Dante, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel tr ...Sabato sera gli agenti del Commissariato Dante, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in piazza Dante hanno notato una persona che consegnava qualcosa.