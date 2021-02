Napoli, cani massacrati di botte in un rifugio: alcuni presentano gravi danni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dei cani sono stati massacrati di botte all’interno di un rifugio per animali a Giugliano. Ad accorgersi dell’accaduto è stato la stessa titolare che durante un giro di controllo si è accorto che i suoi ospiti sono stati brutalmente colpiti alla testa. alcuni cani erano stati colpiti alla testa e alla faccia, altri presentavano tagli sulle orecchie. La donna, dopo averli curati, ha sporto denuncia contro ignoti alle forze dell’ordine. Gli animali, sottoposti alle cure del caso, ora stanno bene ma la paura è stata davvero tanta. Si indaga per risalire ai responsabili della violenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Deisono statidiall’interno di unper animali a Giugliano. Ad accorgersi dell’accaduto è stato la stessa titolare che durante un giro di controllo si è accorto che i suoi ospiti sono stati brutalmente colpiti alla testa.erano stati colpiti alla testa e alla faccia, altri presentavano tagli sulle orecchie. La donna, dopo averli curati, ha sporto denuncia contro ignoti alle forze dell’ordine. Gli animali, sottoposti alle cure del caso, ora stanno bene ma la paura è stata davvero tanta. Si indaga per risalire ai responsabili della violenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

mick_napoli_ : RT @BobbyMcflyy: @haaalandismo Ricordo che H*tler aveva 2 cani ?? - Freddo1972 : @rafabenitezweb Rafa, ti prego vieni a Napoli presto....porta anche i cani, ti serviranno :) - Danila9631 : RT @primo_papa: Passeggiava per le strade di Napoli con un gallo al guinzaglio, per protestare contro il regime fascista che vietava agli u… - ila_napoli_ : @Revenge84943671 I cani sono estremamente intelligenti, lo capisco che ne prenda le distanze. - primo_papa : Passeggiava per le strade di Napoli con un gallo al guinzaglio, per protestare contro il regime fascista che vietav… -