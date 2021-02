Majorino Pd | “Alleanza con la Lega? Salvini in maggioranza è un errore per l’azione di governo | di lui non ci si può fidare”

Leggi su tpi

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Onorevole, sabato laha dato la sua disponibilità al presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi di appoggiare il futuro esecutivo. Un annuncio salutato da alcuni come la “svolta europeista” del partito sovranista. A me sinceramente pare una pagliacciata di, che in dieci minuti ha cambiato la linea perché ha bisogno di una lavatrice che lo ripulisca di tanti errori, vuole tentare di saltare sul Carro della gestione del Recovery Fund sapendo che il Recovery fosse stato per lui non ci sarebbe mai stato, quindi non sento sinceramente la necessità di questa grande presenza dellanel. Detto questo credo che la priorità sia fare nascere ilDraghi, quindi se andasse avanti per la strada di una presenza dellavoterei la ...