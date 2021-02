LIVE Australian Open, risultati 8 febbraio in DIRETTA: Camila Giorgi e Sara Errani passano al secondo turno (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.55 La boema Mrketa Vondrousova batte in rimonta la svedese Rebecca Peterson per 2-6 7-5 7-5, mentre Fiona Ferro supera per 6-7 6-2 6-4 la boema Katerina Siniakova, infine la russa Anastasia Potapova batte con un netto 6-2 6-1 la statunitense Alison Riske. 07.20: Nuovi match conclusi nel tabellone femminile: la russa Kudermetova ha sconfitto l’ucraina Kostyuk per 6-2 7-6 (5) e se la vedrà nel prossimo turno con la vincente della partita tra Gracheva e Blinkova. Eliminata la bulgara Tsvetana Pironkova dalla rappresentante di Cina Taipei Hsieh 7-5 6-2. 06.40: Aggiornamenti importanti arrivano in questi ultimi minuti negli Australian Open. Nel tabellone femminile vittorie per la tunisina Ons Jabeur che ha battuto la tedesca Petkovic per 6-3 3-6 6-4. Successo ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.55 La boema Mrketa Vondrousova batte in rimonta la svedese Rebecca Peterson per 2-6 7-5 7-5, mentre Fiona Ferro supera per 6-7 6-2 6-4 la boema Katerina Siniakova, infine la russa Anastasia Potapova batte con un netto 6-2 6-1 la statunitense Alison Riske. 07.20: Nuovi match conclusi nel tabellone femminile: la russa Kudermetova ha sconfitto l’ucraina Kostyuk per 6-2 7-6 (5) e se la vedrà nel prossimocon la vincente della partita tra Gracheva e Blinkova. Eliminata la bulgara Tsvetana Pironkova dalla rappresentante di Cina Taipei Hsieh 7-5 6-2. 06.40: Aggiornamenti importanti arrivano in questi ultimi minuti negli. Nel tabellone femminile vittorie per la tunisina Ons Jabeur che ha battuto la tedesca Petkovic per 6-3 3-6 6-4. Successo ...

