Lega: problema Castel Romano va affrontato e risolto (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma – “A due passi dai nostri quartieri scoppia purtroppo l’ennesima bomba sociale annunciata! Le prime vittime del finto buonismo di sinistra sono proprio le tante persone, tra cui da quanto si apprende molti bambini, che vicino nel campo rom di Castel Romano. Abbiamo chiesto la convocazione immediata del tavolo permanente per l’emergenza Covid del nostro territorio, per valutare ogni azione del caso da intraprendere con urgenza”. Cosi’ in un comunicato i consiglieri della Lega al Municipio Roma VIII Simone Foglio e Andrea Baccarelli. Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma – “A due passi dai nostri quartieri scoppia purtroppo l’ennesima bomba sociale annunciata! Le prime vittime del finto buonismo di sinistra sono proprio le tante persone, tra cui da quanto si apprende molti bambini, che vicino nel campo rom di. Abbiamo chiesto la convocazione immediata del tavolo permanente per l’emergenza Covid del nostro territorio, per valutare ogni azione del caso da intraprendere con urgenza”. Cosi’ in un comunicato i consiglieri dellaal Municipio Roma VIII Simone Foglio e Andrea Baccarelli.

LiaQuartapelle : Se la Lega vota un governo guidato da Draghi sarà una vittoria del fronte europeista. Chi ha un problema è Salvini,… - AMorelliMilano : Esattamente un anno fa il Pd, il partito di quelli belli, che se non governano loro arrivano le cavallette, mentre… - masaccio_ : Emma Bonino ha detto che non c'è problema programmatico a governare con la Lega perché tanto 'le riforme da fare le… - bladistic : Insomma cari leghisti, in due giorni per la #Lega immigrazione non è più un problema e da porti chiusi a porti aper… - 3le_3dwards : @Sonoiolamiari Il problema non è il posto a sedere, il problema è SDG che manipola R ed è abbastanza palese. Second… -