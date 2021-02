I migliori spot trasmessi durante il Super Bowl

Collater_al : Se ve li siete persi, ecco qui i migliori spot andati in onda durante il #SuperBowl - androidworldit : Fast & Furious 9, la pubblicità della prima Cadillac elettrica (che si guida senza mani), il 5G cringe di Verizon e… - infoitcultura : I migliori spot del Super Bowl 2021 - infoitcultura : Super Bowl 2021, i migliori e più divertenti spot di tecnologia e motori - wireditalia : Nonostante l’assenza di alcuni brand storici, come sempre il #SuperBowl è stato un evento ricco di pubblicità creat… -

Ultime Notizie dalla rete : migliori spot

... tolto forse Tide (in Italia Dash) di P&G, le mascherine non appaiono mai in nessuno, quasi fossero ormai nel passato oppure, per l'appunto, una fuga dal presente in attesa di tempi. * ...'Sono statidi noi. Sono stato battuto come non mi succedeva da tempo' , ha detto Pat ... È sempre stato iper - convinto di sé stesso (un po alla Kobe Bryant in quel famoso'se non credi ...Nell’evento televisivo più ambito dagli inserzionisti americani si sono visti — tra gli altri — Timothee Chalamet, Winona Ryder, Matthew McConaughey e Bruce Springsteen ...Gli annunci pubblicitari del Super Bowl di quest'anno sono stati numerosissimi, creativi e divertenti. Ecco qui alcuni dei migliori.