Grande Fratello Vip, urla contro Pierpaolo: “Vergognati”. C’entra la Gregoraci (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ancora urla fuori alla casa del Grande Fratello Vip e questa volta a sfavore di Pierpaolo Pretelli per aver dimenticato un evento “importante” Nella giornata di oggi, vari fan si sono precipitati fuori alla casa del Grande Fratello Vip facendo il tifo per i propri beniamini. Nelle ultime settimane, molti infatti si sono appostati all’esterno L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ancorafuori alla casa delVip e questa volta a sfavore diPretelli per aver dimenticato un evento “importante” Nella giornata di oggi, vari fan si sono precipitati fuori alla casa delVip facendo il tifo per i propri beniamini. Nelle ultime settimane, molti infatti si sono appostati all’esterno L'articolo proviene da Leggilo.org.

GrandeFratello : Il televoto di 'Grande Fratello Vip' che vedeva coinvolte Alda D'Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato a c… - stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - trash_italiano : ?? Alda D’Eusanio espulsa dal Grande Fratello Vip con effetto immediato: decisione di Mediaset. #GFVIP - panefrittostan : Sto recuperando la scorsa puntata del grande fratello. So ciò che è successo nella puntata ma non l'ho vista in dir… - MoioIsabella : Secondo me il Grande Fratello non chiuderà mai, per la gioia di chi afferma di non averne vista nemmeno una puntata… -