Governo, spazio ai numeri due Giorgetti e Franceschini ministri (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Governo Draghi prende sempre più forma, ormai è sempre più chiaro che a partecipare al nuovo esecutivo saranno quasi tutti i partiti, solo Fratelli d'Italia non appoggerà l'ex presidente della Bce. Per questo nelle poltrone che contano, nei ministeri chiave Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 8 febbraio 2021) IlDraghi prende sempre più forma, ormai è sempre più chiaro che a partecipare al nuovo esecutivo saranno quasi tutti i partiti, solo Fratelli d'Italia non appoggerà l'ex presidente della Bce. Per questo nelle poltrone che contano, nei ministeri chiave Segui su affaritaliani.it

PazzoPerDomani : RT @FerdinandoC: L'ambientalismo potrebbe essere davvero una delle faglie sismiche per la grande maggioranza che sosterrà il governo Draghi… - Mariari30057064 : RT @FerdinandoC: L'ambientalismo potrebbe essere davvero una delle faglie sismiche per la grande maggioranza che sosterrà il governo Draghi… - StefanoFeltri : RT @FerdinandoC: L'ambientalismo potrebbe essere davvero una delle faglie sismiche per la grande maggioranza che sosterrà il governo Draghi… - FerdinandoC : L'ambientalismo potrebbe essere davvero una delle faglie sismiche per la grande maggioranza che sosterrà il governo… - lm6sei : @_DAGOSPIA_ Non entra o non lo fanno entrare ? Con lui comincerebbe male esperienza di governo, sta già tornado la… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo spazio Non è l'Arena, caso Genovese. Parlano le due vittime a volto scoperto

Ieri oltre all'ampio spazio riservato alla questione politica e il prossimo Governo Draghi, è stato affrontato nuovamente il caso Genovese. Presenti con Giletti anche le due vittime che hanno deciso ...

Le donne e il lavoro. Quanto ci costa il provincialismo misogino

E il nuovo governo dovrà garantire adeguato spazio allo sguardo femminile. Mario Draghi è uomo che, come si dice, ha ampio uso di mondo ed è abituato al protagonismo politico delle donne. C'è da ...

Cuba, riforma dell'economia: più spazio alle piccole imprese private Il Sole 24 ORE Governo Draghi: sì ai politici, ma no ai leader. Ecco i nomi in pole

Il cuore della squadra di governo sarà deciso nelle prossime ore da Mario Draghi in sintonia e collaborazione con il capo dello Stato Sergio Mattarella, il quale, nel suo discorso ha parlato di un “go ...

Le donne e il lavoro. Quanto ci costa il provincialismo misogino

Se si è padri di figlie forse si capisce meglio. La questione maschile nel nostro Paese – il problema sono gli uomini, parlare di questione femminile maschera un’irriducibile misoginia sociale, econom ...

Ieri oltre all'ampioriservato alla questione politica e il prossimoDraghi, è stato affrontato nuovamente il caso Genovese. Presenti con Giletti anche le due vittime che hanno deciso ...E il nuovodovrà garantire adeguatoallo sguardo femminile. Mario Draghi è uomo che, come si dice, ha ampio uso di mondo ed è abituato al protagonismo politico delle donne. C'è da ...Il cuore della squadra di governo sarà deciso nelle prossime ore da Mario Draghi in sintonia e collaborazione con il capo dello Stato Sergio Mattarella, il quale, nel suo discorso ha parlato di un “go ...Se si è padri di figlie forse si capisce meglio. La questione maschile nel nostro Paese – il problema sono gli uomini, parlare di questione femminile maschera un’irriducibile misoginia sociale, econom ...