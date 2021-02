Google, nuova versione del Play Store in fase di test (Di lunedì 8 febbraio 2021) Google sta lavorando a una riprogettazione del Play Store, volta soprattutto all’eliminazione del cosiddetto menu hamburger, ossia quello indicato dalle tre linee orizzontali sovrapposte (attualmente posto in alto a sinistra), spostandone le funzioni principali all’interno del menu richiamabile dall’icona utente, che attualmente raccoglie invece solo gli elementi che servono per cambiare profilo. Si tratta di una soluzione non nuova per Google, che anzi man mano la sta adottando in tutte le proprie app. La nuova pagina delle impostazioni è costituita da quattro sottomenu: Generale, Controlli utente, Famiglia e Informazioni. Presumibilmente sarà possibile espanderli cliccando la freccia rivolta verso il basso accanto a ciascuno di essi, così da accedere a tutte le opzioni. Mentre però ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021)sta lavorando a una riprogettazione del, volta soprattutto all’eliminazione del cosiddetto menu hamburger, ossia quello indicato dalle tre linee orizzontali sovrapposte (attualmente posto in alto a sinistra), spostandone le funzioni principali all’interno del menu richiamabile dall’icona utente, che attualmente raccoglie invece solo gli elementi che servono per cambiare profilo. Si tratta di una soluzione nonper, che anzi man mano la sta adottando in tutte le proprie app. Lapagina delle impostazioni è costituita da quattro sottomenu: Generale, Controlli utente, Famiglia e Informazioni. Presumibilmente sarà possibile espanderli cliccando la freccia rivolta verso il basso accanto a ciascuno di essi, così da accedere a tutte le opzioni. Mentre però ...

