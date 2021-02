Gerry Scotti nonno | la prima tenerissima foto con la nipotina Virginia

(Di lunedì 8 febbraio 2021) «È da un po’ che non vi saluto, sono molto impegnato…». La frase è ironica, ma la foto di cui è corredo – la prima con cui Gerry Scotti si mostra sui social nei panni di nonno – è tenerissima: mascherina e coppola in testa, il conduttore, 64 anni, spinge la carrozzina con la nipotina Virginia tra i vialetti di un parco di Milano. Gerry, vero nome Virginio, è diventato nonno il 15 dicembre 2020, quando il figlio Edoardo Scotti e la moglie, la giornalista Ginevra Piola, legati dal 2013, hanno dato il benvenuto a una bimba chiamata Virginia proprio in onore dell’anchorman.

