Gascoigne | «So che sono più felice quando non bevo A volte posso essere un ubriaco triste»

Paul Gascoigne racconta il suo rapporto con l'alcool nel podcast Anything Goes di James English. Marca ne riporta le parole. "So di essere più felice quando non bevo. A volte posso essere un ubriaco triste". Gascoigne ha parlato anche di Twitter e Instagram. Ha smesso di pubblicare post perché aveva sviluppato dipendenza anche da loro, dice. "sono diventato dipendente da loro e ora guardo solo". E continua: "Cerco solo di godermi la vita il più possibile e sfruttare al meglio ciò che ho. Rimango sulla strada giusta".

