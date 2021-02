Flick | “Vincere sei titoli in una stagione sarebbe un traguardo storico”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Hansi, tecnico del Bayern Monaco, ha commentato così a Sport1 la vittoria per 2-0 sull’Al-Ahly, successo che manda i bavaresi a giocarsi la finale del Mondiale per Club: “In alcune azioni non mi è piaciuto l’ultimo passaggio, potevamo fare meglio. A ogni modo abbiamo giocato bene, ma ho visto il Tigres ed è una squadra dinamica che sfrutta la fisicità. Dobbiamo cercare di contrastarli. Se vinciamo anche la finale giovedì chiuderemo unafantastica col sesto titolo,un”. Foto: sito Bayern L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il Bayern ha la possibilità di vincere lo storico 6° titolo in un anno. Non nella rosa di 22 uomini nella lista non ci sono Leon Goretzka (26) e Javi Martínez (32) entrambi risultati ... I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà il Bayern Monaco e ne quotano la vittoria a 1.25. Allenatore: Flick