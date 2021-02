Draghi può caricarsi sulle spalle il fallimento di una classe dirigente, non di un sistema malato (Di lunedì 8 febbraio 2021) Se Mario Draghi riuscirà nell’impresa di varare un Governo, diventerà ancora più urgente rafforzare gli strumenti di partecipazione democratica. Draghi può caricarsi sulle spalle il fallimento di una classe dirigente, non di un sistema istituzionale. Le “energie migliori” del Paese non si mobilitano solo scegliendo bene i nomi dei Ministri, ma anche attivando gli strumenti attraverso i quali i cittadini partecipano alla vita della repubblica tra un’elezione e l’altra. L’accentramento del potere decisionale nelle mani di un Presidente del Consiglio sufficientemente autorevole da resistere alle pressioni dei partiti è alla base del conferimento del mandato da parte di Mattarella. Il Presidente della Repubblica confida nella capacità di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Se Marioriuscirà nell’impresa di varare un Governo, diventerà ancora più urgente rafforzare gli strumenti di partecipazione democratica.puòildi una, non di unistituzionale. Le “energie migliori” del Paese non si mobilitano solo scegliendo bene i nomi dei Ministri, ma anche attivando gli strumenti attraverso i quali i cittadini partecipano alla vita della repubblica tra un’elezione e l’altra. L’accentramento del potere decisionale nelle mani di un Presidente del Consiglio sufficientemente autorevole da resistere alle pressioni dei partiti è alla base del conferimento del mandato da parte di Mattarella. Il Presidente della Repubblica confida nella capacità di ...

Al posto di chiederci, come abbiamo già detto una volta, che cosa può fare Draghi per il Mezzogiorno e poi plaudire o arrabbiarsi, perché il Mezzogiorno non comincia a chiedersi che cosa il ...

Di effetto Draghi si può parlare nel senso che un Paese come l'Italia su cui c'era un consenso short generalizzato, ora che è stata messa in campo una figura che ha valore a livello internazionale, ...

