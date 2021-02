Diritti tv | la decisione sull’assegnazione a Sky o Dazn è stata rinviata a giovedì

(Di lunedì 8 febbraio 2021) L’assemblea di Lega che avrebbe dovuto decidere se assegnare itv per il triennio 2021-24 a Sky o aè terminata dopo due ore di discussione con un rinvio. Se ne discuterà di nuovo. La notizia è sulla Gazzetta dello Sport. “Alla riunione, in videoconferenza, erano presenti tutti i club di Serie A che, data l’importanza del tema, hanno deciso di continuare la discussione. Rinviato quindi l’appuntamento per decidere sui fondi, previsto in un primo tempo proprio”. L'articolo ilNapolista.

È terminata dopo circa due ore di discussione l'assemblea di Lega chiamata a votare sull'assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021 - 24, dopo le due offerte al rialzo presentate venerdì da Dazn e Sky. È terminata dopo circa due ore l'assemblea di Lega per l'assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021-24 Tutto rinviato a giovedì per la questione diritti tv. Alla riunione, in videoconferenza, erano presenti tutti i club di Serie A che, data l'importanza del tema, hanno deciso di continuare la discussione.