Con Draghi si spera in un Governo composto da più donne | ecco i nomi che circolano

marattin : Le conseguenze dell’arrivo di Draghi nel breve e nel lungo periodo, le sfide richieste alla politica, qualche idea… - marcodimaio : Rivendicare il merito di avere Mario #Draghi premier è ormai sport nazionale. Fa sorridere sentirlo fare da chi fi… - fattoquotidiano : Il silenzio di Salvini dopo lo sbarco della Ocean Viking con 422 migranti. Dopo il sì a Draghi per la Lega sul tema… - LeoWh1te_ : RT @LeoWh1te_: Il #M5S si è presentato alle elezioni con lo smantellamento del #MES, l'obbiettivo sbarchi zero e l'uscita dall'#euro. Per… - Karl19534688 : DAL 2008 incertezze e paure x effetto globalizzazione e x irruzione asiatica e migrazioni Draghi darebbe basi x ras… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Draghi

... decisi poche settimane fa per alimentare l'ipotetico decreto "Ristori 5",ogni probabilità ... La ripartenza degli aiuti avrà l'imprinting di Mario, che già l'anno scorso aveva sollecitato il ..."Il nostro appoggio continuerà anche in tempi difficili che evidentemente non mancheranno " ha commentato la leader di +Europa Emma Bonino dopo l'incontro". Aggiungo che il presidente ...(Adnkronos) - Fratelli d'Italia -scrive Meloni in una lettera inviata a Draghi insieme a sei schede sintetiche con le principali proposte di Fdi sulle grandi priorità dell'Italia- mantiene sempre gli ...Sono tre le direttrici indicate dal presidente del Consiglio incaricato, su cui sarà basato il programma di governo che il premier incaricato ...