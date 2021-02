Buffon | la Procura federale non procede per la presunta bestemmia

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Gianluiginon rischia il deferimento. L’audio in questione, secondo iltore Chinè, non sarebbe abbastanza chiaro I fatti in questione risalgono alla famosa gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia disputata tra la Juventus e l’Inter. Ad esser valutata dallaè stata unapronunciata dal portiere bianconero Gianluigisubito dopo il gol subito da Lautaro Martinez, attaccante argentino dell’Inter. L’episodio non è stato sanzionato dal direttore di gara Calvarese. Lasi è espressa a favore del portiere bianconero. Secondo il capo d’ufficio Giuseppe Chinè, l’audio in questione non sarebbe abbastanza chiaro da spingere laa ...

Non ci sarò nessun nuovo deferimento per Gianluigi. Sul tavolo dellafederale erano arrivate le immagini della gara di andata della semifinale di Coppa Italia 2020/2021 tra Juventus e Inter per valutare la presunta espressione blasfema ...gigi -- bacia - trofeo - scudettodeferito ancora? Nessun nuovo deferimento per Gigi. Sul tavolo dellafederale erano arrivate infatti le immagini della gara di andata di Coppa Italia tra Inter e Juventus.deferito ancora? La decisione definitiva In particolare ...Buffon, audio poco chiaro: nessun deferimento per bestemmia. Buffon era finito nel mirino della Procura Federale per l'esclamazione dopo il gol del momentaneo vantaggio dell'Inter ...Il portiere campione del mondo 2006 non verrà deferito dalla Procura Federale per la presunta espressione blasfema dopo il gol di Lautaro nella semifinale di andata di Coppa Italia contro i nerazzurri ...