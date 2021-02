Bitcoin: vola sui mercati (+14%) dopo operazione Tesla da 1,5 mld dollari (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - Nuovo, ennesimo balzo verticale del Bitcoin dopo l'annuncio della Tesla di aver acquistato a gennaio circa 1,5 miliardi in criptovaluta: la casa automobilistica creata da Elon Musk ha anche affermato di valutare la possibilità di accettare i Bitcoin come metodo di pagamento in futuro "in base alle leggi in vigore e su base limitata". dopo la diffusione della notizia il prezzo dei Bitcoin è schizzato del 14% al livello record di 43.968 dollari. In un documento depositato presso la US Securities and Exchange Commission la società ha motivato la decisione, definendola "in linea con la sua nuova politica di investimenti, che prevede investimenti in asset digitali, oltre che in oro e altri asset non ancora definiti". Per Tesla ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - Nuovo, ennesimo balzo verticale dell'annuncio delladi aver acquistato a gennaio circa 1,5 miliardi in criptovaluta: la casa automobilistica creata da Elon Musk ha anche affermato di valutare la possibilità di accettare icome metodo di pagamento in futuro "in base alle leggi in vigore e su base limitata".la diffusione della notizia il prezzo deiè schizzato del 14% al livello record di 43.968. In un documento depositato presso la US Securities and Exchange Commission la società ha motivato la decisione, definendola "in linea con la sua nuova politica di investimenti, che prevede investimenti in asset digitali, oltre che in oro e altri asset non ancora definiti". Per...

