Biraghi | parla il suo agente | “L’Inter avrebbe bisogno di un giocatore come lui | Young fa fatica”

Mario Giuffredi, agente di Cristiano Biraghi, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo parlando della passata stagione in nerazzurro del terzino: "Qualcuno storceva il naso lo scorso anno. In realtà L'Inter non ha un giocatore come lui, visto che Young non sta vivendo la sua miglior stagione e sta faticando".

