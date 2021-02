Australian Open 2021, positivo un altro dipendente di un hotel: 100 persone in isolamento (Di lunedì 8 febbraio 2021) Australian Open 2021 con il fiato sospeso. Un addetto alla quarantena all’Holiday Inn Airport è infatti risultato positivo al Covid-19 e oltre 100 persone sono già in isolamento. Secondo quanto riporta il quotidiano “The Age“, la persona in questione è una donna di 50 anni che si occupa dell’emissione di avvisi di quarantena alle persone provenienti dall’estero. Nello svolgimento del suo lavoro, però, non ha avuto contatti diretti con gli interlocutori ed ha indossato una maschera chirurgica oltre ad uno schermo facciale. “Stiamo preparando quest’evento da un anno, è uno dei posti più sicuri grazie allo screening sanitario” ha dichiarato Craig Tiley a Channel Nine. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021)con il fiato sospeso. Un addetto alla quarantena all’Holiday Inn Airport è infatti risultatoal Covid-19 e oltre 100sono già in. Secondo quanto riporta il quotidiano “The Age“, la persona in questione è una donna di 50 anni che si occupa dell’emissione di avvisi di quarantena alleprovenienti dall’estero. Nello svolgimento del suo lavoro, però, non ha avuto contatti diretti con gli interlocutori ed ha indossato una maschera chirurgica oltre ad uno schermo facciale. “Stiamo preparando quest’evento da un anno, è uno dei posti più sicuri grazie allo screening sanitario” ha dichiarato Craig Tiley a Channel Nine. SportFace.

