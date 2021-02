Arriva il test rapido per le varianti Covid: scopre il virus in sole due ore. Ecco come funziona (Di lunedì 8 febbraio 2021) È un test rapido e mirato. Promette di identificare in sole due ore le tre varianti di Sars-Cov-2 nel mirino delle autorità sanitarie internazionali. Ovvero la variante inglese, quella brasiliana e quella sudafricana. Sarà pronto “entro fine febbraio” ed è stato sviluppato da cervelli italiani. test rapido per le tre varianti funziona così: «Si fa il classico test molecolare, il tampone Arriva in laboratorio, si processa e, se positivo, si va a fare questo test di screening per vedere se è presente una delle 3 varianti in questione. L’esame non sostituisce il sequenziamento, ma permette di identificare ciò che già si conosce». Lo spiega all’Adnkronos Salute Francesco Broccolo, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) È une mirato. Promette di identificare indue ore le tredi Sars-Cov-2 nel mirino delle autorità sanitarie internazionali. Ovvero la variante inglese, quella brasiliana e quella sudafricana. Sarà pronto “entro fine febbraio” ed è stato sviluppato da cervelli italiani.per le trecosì: «Si fa il classicomolecolare, il tamponein laboratorio, si processa e, se positivo, si va a fare questodi screening per vedere se è presente una delle 3in questione. L’esame non sostituisce il sequenziamento, ma permette di identificare ciò che già si conosce». Lo spiega all’Adnkronos Salute Francesco Broccolo, ...

