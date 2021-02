Al Ahly-Bayern Monaco, gol di testa di Lewandowski: doppietta per lui (VIDEO) (Di lunedì 8 febbraio 2021) Lewandowski fa doppietta e chiude il match valido per la semifinale del Mondiale per Club contro l’Al Ahly. Al minuto 85 grande giocata di Sané sul secondo palo per il polacco che si stacca bene e completamente da solo trova il gol del 2-0 che mette la parola fine alla gara. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021)fae chiude il match valido per la semifinale del Mondiale per Club contro l’Al. Al minuto 85 grande giocata di Sané sul secondo palo per il polacco che si stacca bene e completamente da solo trova il gol del 2-0 che mette la parola fine alla gara. SportFace.

Sport_Mediaset : #MondialePerClub: #Bayern in finale con il Tigres grazie a #Lewandowski. #SportMediaset - Pall_Gonfiato : #ClubWC - Ecco cosa è successo nella semifinale del Mondiale per club tra #BayernMonaco e #AlAhly - hbk_89 : RT @GoalItalia: Il Bayern Monaco centra l'obiettivo: doppio #Lewandowski per stendere l'Al-Ahly, è finale al Mondiale per Club ?? https://t.… - mikelelomb : Del Bayern si sapeva. Ma solo 2 a 0 contro Al Ahly - GoalItalia : Il Bayern Monaco centra l'obiettivo: doppio #Lewandowski per stendere l'Al-Ahly, è finale al Mondiale per Club ?? -