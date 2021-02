A rischio l’udito di un miliardo di giovani Anche per la musica

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il 50% delle persone di età compresa tra 12 e 35 anni, ovvero oltre undi, rischia danni dell'udito a causa della prolungata esposizione a suoni forti, compresa lache ascoltano in cuffia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e l'International Telecommunication Union (Itu) hanno pertanto emesso un nuovo standard internazionale per la produzione e l'uso di dispositivi come smartphone e lettori audio, in modo da renderli più sicuri per l'ascolto.Oltre il 5% della popolazione mondiale - o 466 milioni di persone - ha una riduzione dell'udito che incide sulla qualità della vita. Si stima che entro il 2050 oltre 900 milioni di persone, una su 10, avrà una perdita uditiva disabilitante. La metà di tutti i casi di ipoacusia può però essere prevenuta attraverso misure di sanità pubblica. Di qui la necessità di ...