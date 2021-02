Zingaretti | sull' Europa Lega ha dato ragione a Pd Salvini apre su Quota 100 | Meloni | FdI sta fuori

(Di domenica 7 febbraio 2021) Dal segretario Pd stoccata alla. 'Vedremo ora se sarà coerente'. FdI: all'opposizione per il bene del paese, spiega Giorgia

Dal segretario Pd stoccata alla Lega. 'Vedremo ora se sarà coerente'. FdI: all'opposizione per il bene del paese, spiega Giorgia MeloniL'idea di distruggere l'Europa era un'idea fallimentare " ha sottolineato- . Stiamo vivendo un nuovo periodo dopo la pandemia, i pilastri del sovranismo sono caduti in tutto il mondo, è ...Zingaretti: "Salvini ha dato ragione al Pd, non ci siamo spostati noi". Il leader leghista conferma il suo sì all'esecutivo dell'ex presidente della Bce ...? Zingaretti: «È fase nuova, Salvini sulla Ue dà ragione al Pd».? Il leader leghista intervistato a Radio24: convertito all’Ue? «Non bado alle etichette». ? Iv: Salvini europeista? Una buona notizia p ...