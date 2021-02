Verona, i convocati di Juric: prima chiamata per Sturaro (Di domenica 7 febbraio 2021) Stefano Sturaro compare nella lista dei convocati diramata dal tecnico del Verona Ivan Juric per la partita contro l’Udinese. Ecco l’elenco completo Il tecnico del Verona Ivan Juric, ha diramato la lista dei convocati per la partita contro l’Udinese in programma questo pomeriggio alle 15:00. La grande novità è rappresentata dal rientro di Stefano Sturaro, alla sua prima chiamata da quando è stato acquistato dal Genoa. ? Ecco i 2??3?? convocati di mister #Juric per #UdineseVerona ??#DaiVerona #SerieATIM #lastoriAcontinuA pic.twitter.com/nwplidbDx2 — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) February 7, 2021 Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Stefanocompare nella lista deidiramata dal tecnico delIvanper la partita contro l’Udinese. Ecco l’elenco completo Il tecnico delIvan, ha diramato la lista deiper la partita contro l’Udinese in programma questo pomeriggio alle 15:00. La grande novità è rappresentata dal rientro di Stefano, alla suada quando è stato acquistato dal Genoa. ? Ecco i 2??3??di mister #per #Udinese??#Dai#SerieATIM #lastoriAcontinuA pic.twitter.com/nwplidbDx2 — HellasFC (@HellasFC) February 7, 2021 Leggi su ...

