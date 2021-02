Uomini e Donne: Nicole Vinti e le critiche ad Armando Incarnato (Di domenica 7 febbraio 2021) Nell'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Nicole Vinti ha parlato del suo percorso all'interno dell'amato dating show di Canale 5. La bella dama del Trono Over è corteggiata da due cavalieri: Carlo e Armando. Se il rapporto con Carlo sembra proseguire in maniera rosea, quello con Armando è di tutt'altro genere. Nicole ha molti dubbi sul cavaliere Armando Incarnato e coglie ogni occasione per renderlo noto a tutti. Di recente ha riservato parole taglienti proprio ad Incarnato e lo ha fatto durante un'intervista al magazine ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi. Uomini e Donne: Nicole Vinti e le parole taglienti su ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 7 febbraio 2021) Nell'intervista rilasciata aMagazine,ha parlato del suo percorso all'interno dell'amato dating show di Canale 5. La bella dama del Trono Over è corteggiata da due cavalieri: Carlo e. Se il rapporto con Carlo sembra proseguire in maniera rosea, quello conè di tutt'altro genere.ha molti dubbi sul cavalieree coglie ogni occasione per renderlo noto a tutti. Di recente ha riservato parole taglienti proprio ade lo ha fatto durante un'intervista al magazine ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi.e le parole taglienti su ...

