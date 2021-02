Ultimo regalo di Conte e Lamorgese a Draghi: Ocean Viking, sì allo sbarco ad Augusta: 422 migranti, quanti sono quelli col Covid (Di domenica 7 febbraio 2021) Il frutto dei porti aperti di Giuseppe Conte e Luciana Lamorgese piomba come una granata nel pieno delle consultazioni per il nuovo governo di Mario Draghi. L'Italia ha concesso alla Ocean Viking il porto di Augusta, in Sicilia, per lo sbarco dei 422 migranti a bordo di cui 8 con Covid. Una volta sbarcati, ad eccezione dei minori non accompagnati, i migranti saranno trasferiti sulla nave quarantena Rhapsody. "Questa settimana, un numero altissimo di persone hanno cercato di fuggire dalla Libia attraverso il Mediterraneo centrale, anche a causa delle condizioni meteorologiche favorevoli alle partenze. Il team della Ocean Viking ha salvato la vita a 422 persone, non solo perché è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Il frutto dei porti aperti di Giuseppee Lucianapiomba come una granata nel pieno delle consultazioni per il nuovo governo di Mario. L'Italia ha concesso allail porto di, in Sicilia, per lodei 422a bordo di cui 8 con. Una volta sbarcati, ad eccezione dei minori non accompagnati, isaranno trasferiti sulla nave quarantena Rhapsody. "Questa settimana, un numero altissimo di persone hanno cercato di fuggire dalla Libia attraverso il Mediterraneo centrale, anche a causa delle condizioni meteorologiche favorevoli alle partenze. Il team dellaha salvato la vita a 422 persone, non solo perché è ...

