Serie B, pareggiano le prime in classifica. L'Empoli rallenta a Monza

Calendario, risultati Serie B e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA – Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato.

Serie B, i risultati della ventunesima giornata 

Ventunesima giornata del campionato cadetto aperta dalla vittoria dell'Ascoli in casa del Lecce per 2-1. Nelle partite delle 14 del sabato colpi esterni di Venezia e Reggina. Bene la Cremonese, pareggiano Cittadella, Salernitana e Spal. Pari tra Monza ed Empoli. Nell'ultima sfida di giornata colpo esterno del Vicenza in casa del Pordenone. Nell'unica sfida domenicale vittoria salvezza ...

