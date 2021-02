Roma, Napoli, Milano, Torino. Folla nelle strade per il primo weekend giallo. Speranza: "Non scherziamo col fuoco" (Di domenica 7 febbraio 2021) “Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora. Zona gialla non significa scampato pericolo. Il virus circola e il rischio, anche per via delle varianti, resta alto. Non possiamo scherzare con il fuoco”. Questo l’appello del ministro della Salute, Roberto Speranza, pubblicato su Facebook dopo la giornata di sabato. Complice il clima primaverile, milioni di italiani in libera uscita nel primo giorno ‘giallo’ in quasi tutte le regioni (restano arancioni solo Puglia, Sicilia, Umbria ed Alto Adige). Ristoranti presi d’assalto, lungomari afFollati e centri storici in festa hanno caratterizzato la giornata. Sette su dieci hanno pranzato fuori secondo la Coldiretti, Sono così partiti i primi appelli a ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 febbraio 2021) “Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora. Zona gialla non significa scampato pericolo. Il virus circola e il rischio, anche per via delle varianti, resta alto. Non possiamo scherzare con il”. Questo l’appello del ministro della Salute, Roberto, pubblicato su Facebook dopo la giornata di sabato. Complice il clima primaverile, milioni di italiani in libera uscita nelgiorno ‘’ in quasi tutte le regioni (restano arancioni solo Puglia, Sicilia, Umbria ed Alto Adige). Ristoranti presi d’assalto, lungomari afti e centri storici in festa hanno caratterizzato la giornata. Sette su dieci hanno pranzato fuori secondo la Coldiretti, Sono così partiti i primi appelli a ...

