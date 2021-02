Ragazzo 18enne folgorato dalla ferrovia: è grave in ospedale. Forse colpa di una bravata (Di domenica 7 febbraio 2021) Un 18enne vicentino è rimasto gratamente ferito dopo essere stato folgorato lungo la ferrovia a Verona. L'allarme al Suem 118 è scattato alle 3 di questa notte a Porto San Pancrazio, nelle vicinanze ... Leggi su leggo (Di domenica 7 febbraio 2021) Unvicentino è rimasto gratamente ferito dopo essere statolungo laa Verona. L'allarme al Suem 118 è scattato alle 3 di questa notte a Porto San Pancrazio, nelle vicinanze ...

