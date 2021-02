Pellezzano | chiusa per uno smottamento la strada per Coperchia

Leggi su anteprima24

(Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – A causa di un nuovoche sta interessando laprovinciale 27 che conduce a, frazione di, è stato necessario interdire alla circolazionele il tratto interessato dalla frana. Sul posto si sono immediatamente attivate le squadre di Polizia Municipale, Carabinieri e Protezione Civile S.Maria delle Grazie. Per fortuna non si registrano danni. “È stata immediatamente convocata anche la ditta, ed i relativi tecnici, che nelle scorse settimane hanno iniziato lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del versante. Le avverse condizioni meteo ne stanno tuttavia pregiudicando la celerità di esecuzione” fa sapere una nota dell’amministrazione comunale di ...